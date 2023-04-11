До 15 октября в Омске закроют перекресток улиц Потанина и 4-я Линия

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перекресток улиц Потанина и 4-я Линия закроют с 11 мая до 15 октября. Ограничения вводятся еще на двух участках.

Соответствующие распоряжения подписал мэр Омска Сергей Шелест. Временные неудобства связаны с ремонтными работами АО «Омские распределительные тепловые сети».

Закрыт проезд будет и на улице Пранова между улицами Маршала Жукова и 30 лет ВЛКСМ. Запретят ездить машинам по улице Красногвардейской от дома № 43 до улицы Тарской. Ограничения этим летом также будут внедрены в районе пересечения с улицей Нефтезаводской в сторону улицы Энергетиков.

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