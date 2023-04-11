Министр высшего образования и науки Валерий Фальков прилетит в Омск в мае

Подробности и цели визита федерального чиновника в Омск не уточняются. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омск в мае прилетит министр высшего образования и науки Валерий Фальков. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Олег Смолин.

- Во время моей встречи с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко министр подтвердил свои планы. Надеюсь, что на этот раз уж точно всё получится, - написал парламентарий.

Напомним, что врио губернатора Виталием Хоценко накануне провел встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. В рамках делового визита глава омского региона обсудил с федеральным чиновником вопросы строительства образовательных учреждений.

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