Зури Гагнидзе назначен врио омской ИК №7

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Врио омской ИК №7 назначен Зури Гагнидзе. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».
Он сменил предыдущего начальника Михаила Рыбалко, который руководил пенитенциарным учреждением с 2017 года.
Известно, что новый глава работал в ИК-10 в Твери замначальника по вопросам соблюдения режима отбывания наказания и перевода осужденных. В ноябре 2022 года был замначальника омской ИК-7.
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