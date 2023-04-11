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НовостиОбщество11 апреля 2023 1:46

Внук омского бизнесмена Фридмана стал владельцем ООО «Декойл»

Ему теперь принадлежит 99,7% уставного капитала
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владельцем ООО «Декойл» стал внук омского бизнесмена Фридмана. Об этом сообщает «Город55».

Марку Фридману - внуку Геннадия Шмерельевича и сын Ильи Геннадьевича переписано 99,67% уставного капитала. Ранее эта часть была записана на ООО «Аданимов Трейдинг Лимитед», зарегистрированном в Калининграде. Оставшиеся 0,33% остались отцу Марка.

Отметим, что компания «Декойл» специализируется на аренде и управлении собственной недвижимостью.

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