Внук омского бизнесмена Фридмана стал владельцем ООО «Декойл»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владельцем ООО «Декойл» стал внук омского бизнесмена Фридмана. Об этом сообщает «Город55».

Марку Фридману - внуку Геннадия Шмерельевича и сын Ильи Геннадьевича переписано 99,67% уставного капитала. Ранее эта часть была записана на ООО «Аданимов Трейдинг Лимитед», зарегистрированном в Калининграде. Оставшиеся 0,33% остались отцу Марка.

Отметим, что компания «Декойл» специализируется на аренде и управлении собственной недвижимостью.

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