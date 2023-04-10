В Омске стали известны графики 10 дачных маршрутов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В преддверии дачного сезона АО «Омскоблавтотранс» составил расписание дачных маршрутов, которые будет обслуживать. Всего их десять:

№ 111 «Ул. 21 Амурская – СНТ «Автомобилист» (СНТ «Нефтяник-2»),

№ 140 «Ул. 21 Амурская – СНТ «Половинка»,

№ 169 «Ул. 20-я Линия – СНТ «Радист»,

№ 191 «Ул. 20-я Линия – СНТ «Правда»,

№ 193 «Ул. 20-я линия – СНТ «Сыропятский»,

№ 158 «ПО им Баранова – СНТ «Орбита»,

№ 185 «ПО Иртыш – СНТ «Тепличный-1»,

№ 127 «Ул. Дергачева – СНТ «Муравушка»,

№ 162 «Ул. Л. Чайкиной – СНТ «Озерный»,

№ 165 «ПО им. Баранова – СНТ «33-й км Русско-Полянского тракта».

Первые автобусы (1-3 на каждый маршрут) начнут движение 29 апреля. Дачный транспорт будет ходить с конца апреля до середины октября:

С 29 апреля по 22 мая – трижды в неделю (среда, cуббота, воскресенье) и в праздничные дни;

С 23 мая по 28 августа – четыре дня в неделю (среда, пятница, cуббота и воскресенье) и в праздничные дни;

C 29 августа по 15 октября – трижды в неделю.

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