В Омске стали известны графики 10 дачных маршрутов

Фото: Мария ЛЕНЦ
В преддверии дачного сезона АО «Омскоблавтотранс» составил расписание дачных маршрутов, которые будет обслуживать. Всего их десять:
№ 111 «Ул. 21 Амурская – СНТ «Автомобилист» (СНТ «Нефтяник-2»),
№ 140 «Ул. 21 Амурская – СНТ «Половинка»,
№ 169 «Ул. 20-я Линия – СНТ «Радист»,
№ 191 «Ул. 20-я Линия – СНТ «Правда»,
№ 193 «Ул. 20-я линия – СНТ «Сыропятский»,
№ 158 «ПО им Баранова – СНТ «Орбита»,
№ 185 «ПО Иртыш – СНТ «Тепличный-1»,
№ 127 «Ул. Дергачева – СНТ «Муравушка»,
№ 162 «Ул. Л. Чайкиной – СНТ «Озерный»,
№ 165 «ПО им. Баранова – СНТ «33-й км Русско-Полянского тракта».
Первые автобусы (1-3 на каждый маршрут) начнут движение 29 апреля. Дачный транспорт будет ходить с конца апреля до середины октября:
С 29 апреля по 22 мая – трижды в неделю (среда, cуббота, воскресенье) и в праздничные дни;
С 23 мая по 28 августа – четыре дня в неделю (среда, пятница, cуббота и воскресенье) и в праздничные дни;
C 29 августа по 15 октября – трижды в неделю.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru