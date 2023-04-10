Виталий Хоценко признал проблемы с бюджетом Омской области

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Проблемы с бюджетом Омской области признал врио губернатора Виталий Хоценко. Об этом рассказал депутат Госдумы Олег Смолин.

Парламентарий встретился с новым главой региона накануне. Смолин рассказал об итогах беседы.

– Виталий Павлович подчеркнул, что пока сохраняет прежнюю команду правительства, решение о дальнейшей судьбе министров и замов будет принимать по результатам их деятельности. Он также отметил, что в Омске большие проблемы с бюджетом, поэтому намеревается создать максимально комфортные условия для развития бизнеса в Омской области, – рассказал депутат.

Напомним, 29 марта президент Владимир Путин принял отставку Александра Буркова, который руководил омским регионом почти пять лет. Временно исполняющим обязанности руководителя назначен Виталий Хоценко.

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