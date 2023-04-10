В МЧС по Омской области рекомендуют переждать непогоду дома

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завтра, 11 апреля, по прогнозу синоптиков, в Омской области погода значительно ухудшится. Весеннее потепление сменится резким похолоданием и мокрым снегом. Ожидается порывистый ветер до 15-18 м/с.

Сотрудники регионального МЧС предупреждают, что при значительном усилении ветра, нельзя стоять рядом и парковаться вблизи деревьев, линий электропередач, рекламных щитов и шатких конструкций.

Спасатели не советуют выходить на улицу без крайней необходимости и отпускать детей на прогулку. Если все же нужно выйти из дома, следует быть крайне внимательными на дорогах.

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