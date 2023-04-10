В Омске снесут дом в Октябрьском округе, признанный аварийным 10 лет назад

ФОТО: 2ГИС

Омские власти приняли решение снести двухэтажный дом по адресу Камерный переулок, 3. Здание, построенное в 60-м году 20-го века, было признано аварийным еще десять лет назад. Но окончательно все жители были расселены лишь в прошлом году.

Сейчас ведутся поиски подрядчика. Бюджет на снос составляет 4,4 миллиона рублей. По договору исполнитель должен будет выполнить работы в 3-месячный срок с момента заключения контакта. За это время подрядчик обязан огородить территорию, установить фонари и предупредительные знаки, снести дом экскаватором, а затем убрать за собой строительный мусор.

Отметим, что также ждут своей очереди на снос не менее девяти аварийных домов в Ленинском и Центральном округах.

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