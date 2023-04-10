Геннадий Долматов переизбран главой Омского района

Фото: личная страница главы Омского района во «Вконтакте»

Главой Омского района переизбран Геннадий Долматов. Об этом он сообщил на своей странице во «Вконтакте».

– Сегодня депутаты районного Совета проголосовали за продление моих полномочий в должности главы Омского района. Спасибо за доверие!

За Долматова в ходе голосования проголосовали 16 депутатов, один воздержался. Отметим, что оппонентом по предвыборной гонке был военный комиссар Аркадий Власов.

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