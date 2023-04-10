«Росводоканал Омск» информирует о порядке подключения к сетям для новых потребителей

Сервисный центр омского водоканала готов помочь правильно и официально оформить подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. Получить консультации можно в отделе новых подключений омского водоканала, записавшись к специалистам через сайт предприятия.

Только за прошедший 2022 год омский водоканал подключил к услугам централизованного водоснабжения и водоотведения 1087 потребителей. В числе новых абонентов 822 жилых домов и 209 нежилых помещения (магазины и офисы). Самовольные подключения к сетям водопровода и канализации грозят потребителям значительными штрафами.

- Мы просим горожан не обращаться к частным лицам, которые за десятки тысяч рублей произведут незаконную врезку. При обходах домов мы выявляем такие подключения и на законных основаниях выписываем потребителю штраф. Это внушительные суммы, так как начисление может производиться по сечению трубы или с применением десятикратного коэффициента. Законное подключение к сетям частного дома всегда обходится дешевле, чем самовольное, - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Основные этапы процесса подключения к сетям водоснабжения и водоотведения частных жилых домов:

Шаг 1: заключить договор о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения.

Шаг 2: внести оплату за подключение согласно условиям договора.

Шаг 3: подготовить проектную документацию и выполнить строительно-монтажные работы, промыть и дезинфицировать новый водопровод.

Шаг4: вызвать сотрудников водоканала для освидетельствования подготовленных коммуникаций, подключения нового трубопровода в существующие сети, монтажа и ввода в эксплуатацию прибора учета (счетчика воды).

Шаг 5: заключить договор холодного водоснабжения и водоотведения.

Ознакомиться с порядком подключения к сетям также можно на сайте в разделе «Подключение к системам водоснабжения и водоотведения», здесь же через личный кабинет можно направить заявление и пакет документов.