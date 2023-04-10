Пожароопасный сезон стартовал в Омской области с 10 апреля

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

С 10 апреля в Омской области стартовал пожароопасный сезон. Об этом объявили в региональном управлении МЧС.

Особый режим установлен в 17 районах. В Большереченском, Колосовском, Горьковском, Крутинском, Называевском, Нижнеомском, Муромцевском, Саргатском и Тюкалинском он начнет действовать с 12 апреля, а с 15 – уже на севере региона.

- Как правило, первые весенние пожары возникают из-за палов сухой травы. Причинами возгорания могут послужить небрежное обращение с огнём, брошенные горящие спички или окурки, намеренный поджог. Так или иначе, травяные палы могут перекинуться на населённые пункты, лес. Мы просим омичей соблюдать правила пожарной безопасности, — говорит первый замначальника ведомства Александр Рекин.

Омичам также напоминают, что в случае обнаружения пожара необходимо сообщать по бесплатному номеру 8-800-100-94-00 или в 101.

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