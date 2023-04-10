17-летнюю омичку на электросамокате сбил водитель седана

Фото: УМВД России по Омской области
9 апреля в Омске произошло первое ДТП в 2023 году с участием электросамоката. Им управляла несовершеннолетняя омичка.
По информации Госавтоинспекции, авария произошла около восьми часов вечера на улице Лукашевича.17-летняя девушка ехала по проезжей части, когда на нее наехала водитель автомобиля Nissan Cefiro.
Сообщается, что девушку госпитализировали с ушибами и травмами головы. В инциденте разбирается полиция.
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