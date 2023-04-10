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НовостиОбщество10 апреля 2023 7:58

В Омске 14 апреля жители Амурского поселка останутся без воды

До 11 вечера специалисты будут проводить ремонтные работы
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Без воды 14 апреля останутся жители Амурского поселка. Об этом сообщает Омскводоканал.

Холодное водоснабжение будет отключено с 01.00 до 23.00 в связи с переврезкой износившегося участка водопровода.

Почти сутки воды не будет у жителей поселков Большие поля, Степного, отключения пройдут на улицах 40 лет Ракетных войск Новаторов, Смоленской. Ознакомиться с полным списком адресов можно здесь.

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