В Омской области энцефалитный клещ укусил человека

Фото: Мария ЛЕНЦ
Энцефалитный клещ укусил человека в Омской области. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
К 10 апреля к специалистам ведомства обратились уже 4 человека. Из исследованных двух образцов насекомых - один оказался носителем клещевого энцефалита.
- Клещей, инфицированных боррелиями, возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза человека не выявлено, - уточнили в организации.
Между тем, к нынешнему сезону подготовились лишь 20 тысяч омичей, которые поставили прививку.
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