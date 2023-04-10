В Омской области энцефалитный клещ укусил человека

Фото: Мария ЛЕНЦ

Энцефалитный клещ укусил человека в Омской области. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

К 10 апреля к специалистам ведомства обратились уже 4 человека. Из исследованных двух образцов насекомых - один оказался носителем клещевого энцефалита.

- Клещей, инфицированных боррелиями, возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза человека не выявлено, - уточнили в организации.

Между тем, к нынешнему сезону подготовились лишь 20 тысяч омичей, которые поставили прививку.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru