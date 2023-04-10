В Омске сегодня стартовал весенний месячник чистоты

Фото: телеграм-канал Сергея Шелест.

В Омске сегодня, 10 апреля, стартует весенний месячник чистоты, которые продлится до 7 мая. В городе запланирована серия средников и субботников. Об этом сообщил в своем телеграм-канал мэр Сергей Шелест.

В минувшие входные от мусора были очищены улицы Богдана Хмельницкого, Жукова, Заозерная, Мельничная, Омская, а также территории скверов м. А.И. Казанника, Красной звезды. Во дворах и общественных пространствах уборкой занимались управляющие компании, КТОСы, предприятия и сотрудники окружных администраций.

— Отмечу, что дорожные и коммунальные службы города уже полностью переключились на летний режим. Прилагаем все усилия и имеющиеся ресурсы, чтобы в буквальном смысле отмыть дороги от пыли и грязи, убрать мусор с территорий общего пользования, высадить новые деревья, — написал Сергей Шелест.

Напомним, общегородской субботник пройдет в Омске 15 апреля.

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