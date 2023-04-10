Виталий Хоценко официально назначил Ивана Кротта министром образования Омской области

Фото: соцсети ОмГПУ

Сегодня, 10 апрееля, Виталий Хоценко официально утвердил экс-ректора ОмГПУ Ивана Кротта в должности министра образования Омской области. Бывший глава педуниверситета также был назначен заместителем председателя регионального правительства.

— Иван Иванович ранее возглавлял Омский государственный педагогический университет и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Надеюсь, что с новым руководителем сфера образования получит эффективный вектор развития, — прокомментировал назначение Хоценко.

Отметим, Иван Кротт должен был возглавить региональное минобразования при Александре Буркове, однако из-за отставки последнего этого не произошло. Только накануне СМИ сообщили, что Кротт был отстранен от должности ректора ОмГПУ. Теперь руководить вузом будет проректор по учебной работе Наталья Макарова, но пока в статусе исполняющего обязанности.

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