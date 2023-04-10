Прокуратура обязала КУОО «Управление дорожного хозяйства Омской области» отремонтировать дороги

Фото: Михаил ФРОЛОВ
Прокуратура через суд обязала КУОО «Управление дорожного хозяйства Омской области» привести в порядок дороги, расположенные на территории Нововаршавского района.
Ранее надзорное ведомство провело проверку и установило, что ряд дорог в Нововаршавском районе не соответствуют нормативным требованиями. Так, на автодорогах «подъезд к с. Славянка» и «Нововаршавка - Заречное» были выявлены многочисленные дефекты в виде ям, выбоин.
— В досудебном прядке указанные выше нарушения закона собственником дорог устранены не были, в связи с чем прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на казенное учреждение Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» обязанности привести автомобильные дороги в соответствие с ГОСТ Р 50597-2017, — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
Центральный районный суд Омска удовлетворил иск прокурора Нововаршавского района и обязала дорожников устранить все выявленные нарушения. Исполнение решения суда проконтролирует прокуратура.
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