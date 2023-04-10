Фото: соцсети ОмГПУ

Сегодня, 10 апреля, бывший ректор ОмГПУ Иван Кротт был назначен зампредседателя правительства Омской области и министром образования. Соответствующее распоряжении подписал врио губернатора Виталий Хоценко.

— Иван Иванович ранее возглавлял Омский государственный педагогический университет и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Надеюсь, что с новым руководителем сфера образования получит эффективный вектор развития, — отметил глава региона.

Напомним, на прошлой неделе Хоценко назначил руководителей Аппарата губернатора Омской области, Главного управления ветеринарии, Главного управления финансового контроля, Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при региональном минсельхозе.

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