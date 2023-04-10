Омская область получит казначейские кредиты на 1,6 млрд руб на ремонт дорог

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омская область получит на ремонт дорог казначейские кредиты на 1,6 миллиарда рублей. Накануне решение о выделении средств принял президиум правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.

— Омской области будут направлены казначейские кредиты на опережающее финансирование региональных объектов: 24,6 млн рублей на капитальный ремонт двух поликлиник в Омске и более 1,6 млрд рублей на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, — рассказал первый зампредседателя Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» Александр Жуков.

Отметим, на погашение кредитов у Омской области будет один год. Рассчитаться с федерацией придется до 30 апреля 2024 года.

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