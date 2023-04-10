В Омске мужчина без прав сбил двух школьниц на Космическом проспекте

Фото: Госавтоинспекция Омской области.

В Омске вечером в воскресенье, 9 апреля, на пешеходном переходе на Космическом проспекте иномарка сбила двух школьниц. Водительского удостоверения у мужчины, находившегося за рулем, не оказалось.

Предварительно установлено, что 37-летний водитель «Тойоты Ипсум» в районе остановки общественно транспорта «Космос» сбил 12-летних девочек, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии школьницам понадобилась помощь медиков.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия правоохранители установят в ходе проверки.

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