В Омске и области с 12 по 17 апреля ожидаются перебои в вещании телевидения и радио

Фото: Валентин ДРУЖИНИН

В Омской области с 12 по 17 апреля возможны кратковременные отключения телерадиосигнала в связи с профилактическими и плановыми работами, требующими отключения передающего оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе РТРС.

Так, в среду, 12 апреля, с 11:00 до 17:00 возможны перебои в работе цифровых телеканалов в селе Чебаклы Большереченкского района, а в четверг, 13 апреля, с 09:00 до 15:00 — в селе Большие Уки Большеуковского района.

В воскресенье, 17 апреля, с 01:00 до 10:00 ожидаются кратковременные перерывы в вещании цифровых каналов и «Радио России» в Омске, Таре и Черлаке. В областном центре в этот день будут с перебоями работать радиостанции «Маяк» и «ВестиФМ».

— Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий, — уточнили в пресс-службе РТРС.

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