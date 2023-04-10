Омский «Авангард» вылетел из плей-офф КХЛ после матча с «Ак Барсом»

Фото: пресс-служба ХК «Авангард».

В воскресенье, 9 апреля, в Казани на льду «Татнефть-Арены» прошел пятый матч полуфинала Восточной конференции КХЛ. Игра завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу «Ак Барса». Таким образом, казанцы полностью разгромили «Авангард» в серии до четырех побед (4:1) и вышли в финал Кубка Гагарина.

В матче у «Ак Барса» отличились Дмитрий Юдин, Кирилл Адачук, Вадим Шипачев. Гол последнего в овертайме принес победу казанцам. У омичей шайбы забили Алексей Береглазов и Рид Буше.

Отметим, для «Авангарда» это первое в истории поражение в финале Восточной конференции КХЛ.

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