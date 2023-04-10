Фото: скриншот видео из телеграм-канала Виталия Хоценко.

В воскресенье, 9 апреля, врио губернатора Виталий Хоценко привез в Омск из ДНР свою собаку по кличке Амур. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

— Сегодня ко мне из Донецкой Народной Республики приехал друг. Зовут Амур, ему 4 месяца. Уже осваивается в Омске, — поделился Хоценко.

Напомним, в воскресенье в Омск вместе с Хоценко прибыла его семья — жена и дети.

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