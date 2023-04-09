Виталий Хоценко заявил о готовности уделить особое внимание строительству Северного обхода

Сегодня, 9 апреля, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале о ближайших планах. Новый глава региона также высказался о ситуации со строительством Северного обхода.
— В ближайших планах — полный анализ ситуации и корректировка исполнения на стройках соцобъектов, проверка ветхого и аварийного жилья, принятие мер по восстановлению бесперебойного водоснабжения районов области. Не менее важна ситуация с дорожным строительством. Особое внимание будет уделено крупному, стратегическому для области объекту — Северному обходу. Требуется сверить позицию с общественностью, — написал Хоценко.
Напомним, ранее Виталий Хоценко провел встречу с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, главной которой темой стало строительство новых образовательных учреждений на территории региона.
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