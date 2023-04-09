Омичка перевела лже-сотрудникам Центробанка и полиции более 1,3 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Кировского округа лишилась 1,36 миллиона рублей после общения с лже-сотрудниками банка.

Как выяснили полицейские, на телефон 64-летней омички поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником Центробанка РФ. Собеседник сообщил, что некто похитил 600 тысяч рублей с ее накопительного счета. Женщина сразу зашла в мобильное приложение, однако никакой информации о списании денег она там не обнаружила. Разговор со «специалистом» тем не менее она продолжила. Звонившему удалось убедить ее перевести общение в мессенджер.

В мессенджере в диалог с омичкой вступила другая «сотрудница банка». Мошенница объяснила ей, что следует снять все сбережения и перевести их на так называемый безопасный счет.

Позже потерпевшей позвонил «следователь». Он убедил перевести деньги через банкомат, который, по его словам, находился под контролем органов безопасности.

Женщина последовала инструкциям злоумышленников и отправила им 760 тысяч рублей. Затем она оформила несколько займов. Полученные в результате этого 600 тысяч рублей перевела счета, указанные мошенниками.

На данный момент заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», полицейские устанавливают личности злоумышленников.

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