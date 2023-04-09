В Омске медики спасли 77-летнего мужчину, у которого одновременно произошли инфаркт и инсульт

Фото: пресс-служба минздрава Омской области.

Омские медики спасли 77-летнего мужчину, которому резко стало плохо в общественном транспорте. Скорую пожилому омичу вызвали другие пассажиры. Как оказалось, у пенсионера одновременно случились инфаркт и инсульт.

— Он поступил к нам уже без сознания, в тяжелом состоянии. Мы не могли спросить у него, что болит, что беспокоит, поэтому ориентировались на результаты обследований. Уже ЭКГ показала у пациента признаки инфаркта миокарда. А на коронарографии мы четко увидели сразу две острые сосудистые патологии — обширный полушарный инсульт, к которому привел тромбоз средней мозговой артерии, а так же изменения в коронарном русле, которые послужили причиной сердечного приступа,— рассказал врач-рентгенхирург БСМП №1 Павел Неворотов.

Операция шла более трех часов. Сначала хирурги удалили тромбомассы из магистрального сосуда, питающего мозг, после чего, не отходя от стола, провели стентирование правой коронарной артерии.

—Пациент еще находится в реанимации, но уже дышит самостоятельно, в сознании. Мы видим положительную динамику по неврологии, по сердечным делам он тоже стабилен. Могу с уверенностью сказать, что дедушке повезло. Случай довольно редкий. За мои 25 лет работы реаниматологом несколько человек таких пациентов встречалось. Но не всегда все заканчивалось благополучно, потому что летальность при обоих этих заболеваниях очень высока, — добавил заведующий нейроренимацией БСМП №1 Алексей Цибульников

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