Житель Омской погиб в ходе СВО, спасая своего раненого товарища

Фото: страница Михаила Бортника во «ВКонтакте».

В четверг, 6 апреля, в Горьковском районе Омской области простились с местным жителем Александром Яворским, которым погиб в зоне СВО, спасая своего товарища. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава районной администрации Михаил Болтрик.

— В бою на донецкой земле он погиб, вынося из-под вражеского огня своего товарища. За героизм и отвагу Александр Маркович Яворский был посмертно награжден Орденом Мужества. Все горьковчане скорбят по погибшему воину. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Яворского Александра Марковича, — говорится в посте.

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