В Омской области в 2023 году начнут курсировать новые электрички с USB-разъемами в вагонах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Омской области и еще 14 субъектах Российской Федерации обновят парк пригородных электропоездов.

Вагоны новых электричек будут оборудованы двух- и шестиместными диванами износостойких материалов, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств.

— В электропоездах создана безбарьерная среда для проезда людей с инвалидностью: в головных вагонах установлены откидные аппарели и специальные подъемники, а также крепления для инвалидных колясок. Все информационные таблички дублированы шрифтом Брайля, — рассказали в пресс-службе РЖД.

Отметим, свыше 90% комплектующих для новых электропоездов, которые поступят в Омскую область, были изготовлены в России.

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Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru