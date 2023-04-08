Два омича сгорели в доме на 5-й Заозерной из-за самодельного обогревателя

Фото: СУ СКР по Омской области

Из-за самодельного обогревателя в доме на 5-й Заозерной сгорели два омича. Подробности рассказывает СУ СКР по Омской области.

Пожар произошел ночью, спасателей вызвали соседи. Но на месте трагедии сотрудниками МЧС были обнаружены уже только тела погибших.

- В ходе тушения огня на месте происшествия обнаружены тела хозяина дома и его знакомого. Как установлено, причиной пожара вероятнее всего стала неисправность самодельного электрообогревателя, - уточняют следователи.

Сейчас ведомством решается вопрос о заведении уголовного дела. Омичам же напоминают, о необходимости соблюдения мер безопасности при использовании электроприборов.

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