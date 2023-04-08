Доходы экс-мэра Омска Оксаны Фадиной выросли до 6,3 млн рублей

Фото: личная страница Оксаны Фадиной во «Вконтакте»

До 6,3 млн рублей выросли доходы экс-мэра Омска Оксаны Фадиной. Декларацию она опубликовала в своем телеграм-канале.

Действующий депутат Госдумы РФ подчеркнула что ей скрывать нечего, поэтому следовать новому закону она не собирается. Напомним, с 2023 года народные избранники продолжат публиковать информацию о заработке и имуществе, но не будут указывать там свою фамилию, имя и отчество.

- Бурные обсуждения среди населения вызвал закон об отмене обязанности депутатов публиковать свои декларации о доходах. Но закон не освобождает депутатов от необходимости предоставления декларации: она сдается и проверяется. Если депутат считает это важным, и у его избирателя есть запрос на это, то он может опубликовать свою декларацию самостоятельно, - отметила Фадина.

По информации депутата, в 2022 году она заработала 6,3 млн рублей. По сравнению с 2021-ым, доход увеличился на 1,1 млн рублей. Но список имущества не изменился.

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