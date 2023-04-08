Омские депутаты одобрили реорганизацию МУП «Пассажирсервис»

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Реорганизацию МУП «Пассажирсервис» одобрили омские депутаты. Проект решения опубликован 5 апреля.
- Дать согласие администрации города Омска на реорганизацию муниципального предприятия города Омска «Пассажирсервис» в форме преобразования в акционерное общество, — говорится в документе.
Планируется, что после акционирования все 100% предприятия останется в собственности города. Напомним, что процесс реорганизации тянется с 2020 года.
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