Омские депутаты одобрили реорганизацию МУП «Пассажирсервис»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реорганизацию МУП «Пассажирсервис» одобрили омские депутаты. Проект решения опубликован 5 апреля.

- Дать согласие администрации города Омска на реорганизацию муниципального предприятия города Омска «Пассажирсервис» в форме преобразования в акционерное общество, — говорится в документе.

Планируется, что после акционирования все 100% предприятия останется в собственности города. Напомним, что процесс реорганизации тянется с 2020 года.

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