Бизнесмен Святослав Капустин построит в Троицком Омского района многоквартирный дом

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Многоквартирный дом в Троицком Омского района построит бизнесмен Святослав Капустин. Об этом сообщает «Город55».
Жилое здание должно появиться на бульваре Школьном, 3. Проект получил положительное заключение экспертизы. Застройщиком и техническим заказчиком стало ООО «Техинвест», учредителем которого является Святослав Капустин.
Напомним, в Омске он владеет недостроенной гостиницей на улице Пушкина, а также совладельцем ООО «Омское СМИ», к которому относится РИА «Омск-информ».
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