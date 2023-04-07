Названы два кандидата на пост главы Омского района

ФОТО: личная страница Геннадия Долматова во «Вконтакте»

Сегодня, 7 апреля, прошло заседание конкурсной комиссии по выдвижению кандидатов на должность главы Омского района.

Среди претендентов на пост — действующий глава муниципалитета Геннадий Долматов, занимающий эту должность с 2012 года. Его оппонент — военный комиссар Омского района Аркадий Власов.

«Комиссия состоялась, я на ней выступил. Оппонентом у меня будет Аркадий Власов. Заседание райсовета по выборам главы состоится в понедельник, 10 апреля», — сообщил Геннадий Долматов по обращению «СуперОмска» по итогам заседания комиссии.

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