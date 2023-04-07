В Омской области 7 мобилизованным сиротам выдали жилищные сертификаты

Фото: Александр ГЛУЗ

Сегодня, 7 апреля, в Омской области началась выдача первых в этом году жилищных сертификатов детям-сиротам на приобретение жилья. В первую очередь документы получат те, кто попал под мобилизацию. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства.

Первыми обладателями сертификатов стали семеро омских ребят — участников СВО. Сумма сертификата составила около 2,8 миллионов рублей.

Как отметила заместитель министра строительства Омской области Елена Русинова, такая мера поддержки детей-сирот действует в регионе второй год. По данным регионального ведомства, в 2023 году на социальные выплаты детям-сиротам в областном бюджете заложено почти 480 миллионов рублей (171 жилищный сертификат).

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