Врио губернатора Омской области переназначил глав четырех управлений с испытательным сроком

Виталий Хоценко подписал указ о переназначении руководителей четырех управлений. Соответствующие распоряжения появились на официальном интернет-портале правовой информации сегодня, 7 апреля.

На прежней должности остался начальник главного управления ветеринарии Владимир Плащенко. Сохранить место удалось также начальнику главного управления финансового контроля Александру Кучеренко. По прежнему остается начальником Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Николай Самбурской. Продолжит трудовую деятельность на посту начальника главного управления контрактной системы Наталья Дохват.

Отметим, что переназначения будут действовать на период полномочий врио губернатора. Для всех руководителей Виталий Хоценко установил испытательный срок на три месяца.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru