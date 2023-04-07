Мэр Сергей Шелест оценил, как идет работа над памятником основателю Омска Бухгольцу

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Накануне мэр Омска Сергей Шелест вместе гендиректором группы компаний «Титан» Ольгой Тарасенко посетил творческую мастерскую скульптора Михаила Минина, где на протяжении уже нескольких месяцев идет работа над памятником основателю Омска Ивану Бухгольцу. Средства на создание монумента выделил меценат — основатель ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

— Уже практически полностью готова модель скульптуры в масштабе 1:1. Ее масса около пяти тонн. Примерно через неделю специалисты приступят к формовке. В результате получится набор деталей по принципу 3D-пазла, который потом отправят в Екатеринбург на бронзовое литьё. Затем памятник покроют специальным составом, чтобы он не потерял первоначальный цвет, — поделился в своем телеграм-канале Сергей Шелест.

Особое внимание авторы проекта уделили деталям амуниции отца-основателя Омска. У фигуры есть горжет – специальный нагрудный знак, ольстра – седельная сумка для пистолетов, а также особая офицерская шпага.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Высота монумента с учетом постамента составит почти девять метров, что делает его по-настоящему величественным. Бронзовый Бухгольц на коне будет обращен лицом к Иртышу, как и «Медный всадник» в Санкт-Петербурге — к Неве.

— Кстати, обсудили и предстоящее благоустройство участка набережной, где будет установлена скульптура. Сейчас ведется разработка проекта, проводятся инженерные изыскания. Работу также профинансирует меценат, — добавил Сергей Шелест.

Напомним, девятиметровый бронзовый памятник Ивану Бухгольцу планируют установить на Иртышской набережной напротив «Океана» к 307-й годовщине со дня основания Омска.