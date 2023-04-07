Три омских школьника, игравших на железнодорожных путях, попали на карандаш полиции

Фото: Иван МАКЕЕВ

Попали на карандаш полиции три омских школьника, игравших на железнодорожных путях. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Ребят на перегоне Московка — Карбышево-1 заметил прохожий. Он и сдал хулиганов правоохранителям. Уже на месте полицейские установили, что мальчики положили на рельсы нерабочий телефон и ветки.

- Железная дорога является зоной повышенной опасности. Дети, находящиеся на объектах транспортной сети без присмотра взрослых, подвергают себя большому риску, — подчеркнул начальник отделения по делам несовершеннолетних Омского ЛУ МВД России майор полиции Алексей Ерашов.

Отметим, что в отношении подростка, который достиг возраста привлечения к административной ответственности, транспортные полицейские составили протокол об административных правонарушениях. Ещё двоих школьников поставили на профилактический учёт.

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