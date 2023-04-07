Часть каруселей закрылись в омских парках из-за ветра

Фото: Иван МАКЕЕВ
Из-за сильного ветра в омских парках часть каруселей закрылись. Об этом сообщила администрация городских парков.
- Такая погода является ограничением на эксплуатацию некоторых моделей аттракционов, - гласит сообщение в официальном паблике во «Вконтакте».
Напомним, что ранее в мэрии Омска заявляли, что с приходом весны режим работы аттракционов в парках установлен следующий: с в будни работают с 12 до 20 часов, а в выходные — с 11 до 20 часов.
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