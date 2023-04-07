При попытках незаконного вывоза задержано 1300 кг сухого молока и консервов неизвестного происхождения

6 апреля в приграничной с Республикой Казахстан зоне сотрудники Управления Россельхознадзора пресекли попытки незаконного вывоза подконтрольных грузов общим весом 1300 кг.

Так, в ППУ «Черлакский» задержана партия сухого молока (300 кг) в бумажных мешках. Продукция перевозилась по маршруту: Омская область, с. Вольное — Республика Казахстан, г. Павлодар.

При этом она не сопровождалась ветеринарным сертификатом Таможенного союза, необходимым для передвижения через границу.

Груз не допущен для вывоза на территорию Республики Казахстан и возвращен в Российскую Федерацию.

А в ППУ «Исилькульский» задержана партия консервов (1000 кг) неизвестного вида и происхождения: без товарно-транспортных и ветеринарных сопроводительных документов. Маркировочные этикетки на консервных банках и на коробках, в которых находился груз, также отсутствовали, что не позволяет идентифицировать данный вид продукции.

Консервы перемещались из г.Омска г. Петропавловск Республики Казахстан.

Груз задержан, принято решение о запрете вывоза консервов из Российской Федерации и его размещении на изолированное хранение до принятия решения Управлением Россельхознадзора по Омской области о порядке его дальнейшего использования.

В обоих случаях перевозчики-правонарушители привлечен к административной ответственности согласно ч.2 ст. 10.8 КоАП РФ «Несоблюдение ветеринарно-санитарных правил».

Для сведения. Маркировка содержит сведения, позволяющие идентифицировать партию пищевой продукции, наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции, дату изготовления, срок годности, условия хранения пищевой продукции.

Ветеринарные сопроводительные документы характеризуют эпизоотическую обстановку региона, с территории которого вывозится груз, территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного груза.