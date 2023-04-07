Омский водоканал посетили главы администраций городов Белгородской области

Мэр Омска Сергей Шелест продемонстрировал гостям работу сооружений водоподготовки омского водоканала: осмотрели сооружения повторного использования промывных вод, посетили самую мощную в России станцию обеззараживания природной воды, работающую по технологии мембранного электролиза, увидели, как происходит лабораторный контроль качества питьевой воды.

Ежедневно омский водоканал подаёт в городскую распределительную сеть 360-380 тысяч кубометров питьевой воды. Чтобы обеспечить город жизненно важным ресурсом, речная вода поднимается, транспортируется на сооружения водоподготовки, очищается и обеззараживается.

Специалисты лабораторного центра показали, как проводятся исследования проб воды. Сейчас с наступлением паводка повышается мутность речной воды, но сотрудники водоканала принимают все необходимые меры, чтобы качество водопроводной воды соответствовало санитарным правилам и нормам. Делегация вместе с градоначальником осмотрели лабораторию и, конечно, попробовали омскую водопроводную воду.

Гостям продемонстрировали станцию электролиза. Проект, реализованный в 2018 году, позволил предприятию избавиться от опасных производственных объектов, свёл к нулю риски, связанные с выбросом хлора в процессе водоподготовки. В завершении визита гости познакомились с работой сооружений повторного использования промывных вод. Этот масштабный проект, реализованный в рамках государственно-частного партнерства, улучшил состояние реки Иртыш. С внедрением технологии в реку перестали возвращать воды, используемые в технологическом цикле для промывки фильтров. Теперь они подаются «в голову» сооружений и снова используются в непрерывном цикле очистки речной воды.

Сергей Шелест рассказал гостям, что водопроводные и канализационные сети омский водоканал эксплуатирует по договорам аренды. Ежегодно предприятие пополняет городской бюджет на сумму арендной платы - сегодня это более 260 млн рублей в год и на такую же сумму проводит реконструкцию сетей и сооружений.

- Мы видим эффективное предприятие, которое работает на интересы горожан, команду, которая заинтересована в своем деле, живет и «горит» им. Видим заинтересованность в долгосрочном, последовательном развитии предприятия как самой компании, так и региональных и муниципальных властей. Это - залог успеха, - прокомментировал Олег Медведев, глава администрации Яковлевского городского округа.

- На всех предприятиях, учреждениях, где мы сегодня были, хочется отметить высокий профессионализм тех, кто там работает. Водоканал – это рентабельное предприятие, которое приносит доход в виде инвестиций в городской бюджет. Это уникальная вещь для многих регионов Российской Федерации. Мы увидели много интересного, рассчитываем на дальнейшее сотрудничество, партнерство и братские связи с Омском. Ждем к себе в гости, нам тоже есть, чем поделиться, что показать, - подвел итоги дня Валентин Демидов, глава администрации города Белгорода.