Водитель маршрутки не выпускал омскую школьницу из салона, требуя оплатить проезд

Фото: Иван МАКЕЕВ
Не выпускал омскую школьницу из салона, требуя оплатить проезд, водитель маршрутки. Об этом сообщает областная прокуратура.
По информации ведомства, 16-летняя омичка заплатила за билет при входе в салон автобуса. Однако перевозчик решил иначе. Доехав до «конечки» мужчина потребовал повторной оплаты.
Помимо прокуратуры проверку организовало омское управление следственного комитета..
- Водитель, ограничивая свободу передвижения пассажирки и оказывая психологическое воздействие, заставил девочку оплатить второй раз. В ходе проверки будут выяснены все обстоятельства случившегося, действия водителя будет дана правовая оценка, - уточнили в СУ СКР по Омской области.
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