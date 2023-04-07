ООО «Латат» ликвидирует в Омске производство фанеры

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Производство фанеры в Омске ликвидирует ООО «Латат». Об этом сообщает «Город55».
Предприятию, занимающемуся производством деревянных фанерованных панелей, а также древесных плит из древесины, уже назначен конкурсный управляющий Алексей Шапошников.
Отмечается, что организация с выручкой 84,2 млн рублей за 2021 года проиграла суд департаменту лесного хозяйства Томской области, связанный с долгами за аренду леса на 603 млн рублей.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru