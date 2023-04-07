ООО «Латат» ликвидирует в Омске производство фанеры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Производство фанеры в Омске ликвидирует ООО «Латат». Об этом сообщает «Город55».

Предприятию, занимающемуся производством деревянных фанерованных панелей, а также древесных плит из древесины, уже назначен конкурсный управляющий Алексей Шапошников.

Отмечается, что организация с выручкой 84,2 млн рублей за 2021 года проиграла суд департаменту лесного хозяйства Томской области, связанный с долгами за аренду леса на 603 млн рублей.

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