Виталий Хоценко увеличил финансирование инициативных проектов омичей до 200 млн рублей

Фото: телграм-канал «Хоценко о важном»

До 200 млн рублей увеличено финансирование инициативных проектов омичей в 2023 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Виталий Хоценко.

- Распределили средства на реализацию 70 инициативных проектов жителей Омской области. Региональная поддержка в размере до 2 млн рублей будет направлена в 22 муниципальных района, - отметил глава региона.

В рамках исполнения проектов в области появятся новые детские и спортивные площадки, хоккейные коробки и стадионы, а также благоустроенные общественные пространства.

Хоценко высоко оценил реализацию сельских инициатив и распорядился к 2024 году увеличить сумму финансирования в два раза.

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