Минздрав Омской области: Александра Мураховского оштрафовали из-за нерадивых поставщиков

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Министерство здравоохранения Омской области прокомментировало штраф в 12 тысяч рублей, назначенный главе ведомства Александру Мураховскому. Напомним, областная прокуратура привлекла министра к административной ответственности за срыв реализации нацпроекта «Здравоохранение». В 2021 году Мураховский попадал в аналогичную ситуацию.

Приводим полный комментарий (без сокращений) регионального минздрава:

«Главу омского Минздрава оштрафовали по вине нерадивых поставщиков. Со всеми компаниями ведется претензионная работа. Большинство оборудования уже поставлены в учреждения.

В рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2022 году планировалось закупить 158 единиц оборудования для четырех первичных сосудистых отделений. В результате закупили 155 единиц для трех ПСО. В срок оборудование не поступило в первичное сосудистое отделение КМСЧ№9 по вине поставщиков. Речь идет о трех единицах техники, которые приобретались на средства, сэкономленные от предыдущих торгов. На данный момент все оборудование поступило в распоряжение медиков медсанчасти.

В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» планировалось приобретение 47 единиц техники. Семь из них - опять же по вине поставщиков - не поступили в диспансер, причем четыре аппарата также приобретены в результате экономии от предыдущих торгов. Онкодиспансером сейчас ведется претензионная работа.

Что касается проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения», то из десяти запланированных единиц техники в срок в учреждения поступило девять. Аппарат МРТ для медсанчасти №4 задержался в дороге из-за недобросовестного поставщика. Сейчас томограф в учреждении и введен в эксплуатацию. Руководителям учреждений, ответственных за работу с поставщиками и подрядчиками, вынесены дисциплинарные взыскания».

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