В Омской области в марте на 20% снизился спрос на госслужащих

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Портал поиска вакансий hh.ru выяснил, на специалистов каких сфер вырос спрос в Омской области в марте.

Как следует из результатов исследования, в регионе существенно вырос спрос на персонал в тех сферах, где в прошлом году фиксировалось снижение числа вакансий. Лидером стало страхование. Количество предложений о трудоустройстве в этой сфере резко увеличилось на 77%.

Эксперты фиксируют заметный рост спроса на специалистов из сферы науки и образования (+23%), индустрии гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны) (+13%), бухгалтеров (+8%), бьюти-сферы и направления безопасности (по +3%). Кроме того, выросло число вакансий в сфере продаж (+3%).

При этом есть сферы, где количество предложений от работодателей в марте снизилось. Среди них — государственная служба и НКО (-19%), медицина и фармацевтика (-10%), добыча сырья (-6%), искусство, развлечения и масс-медиа (-6%), маркетинг, реклама и PR (-5%).

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