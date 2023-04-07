Жители Омска смогут следить за ходом капремонта Ленинградского моста в режиме онлайн

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Омичи смогут наблюдать за ходом капитального ремонта Ленинградского моста в реальном времени. Компания-подрядчик ООО «СтройТраст» по своей инициативе установила первую онлайн-камеру. В ближайшее время появятся еще две в других точках стройплощадки. Об этом сообщили департаменте строительства.
— Первая камера показывает перспективу строительно-монтажных работ в видимой зоне моста. Там сейчас ведётся монтаж специальных временных сооружений и устройств (СВСиУ) для установки будущих тротуарных консолей. Кстати, порядка 40 тонн тротуарных консолей от наших партнёров уже прибыли на объект, — рассказал замдиректора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков.
Отметим, работы на Ленинградском мосту идут в круглосуточном режиме. На данный момент было выполнено переустройство оптико-волоконных сетей, демонтированы опоры освещения. Строители продолжают разбор плиты проезжей части, устраивают деревянный настил в пролётах и ведут пескоструйную подготовку бетонных поверхностей опор и пролётов, а также металлических частей. Следить за ходом работ можно здесь.
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