Жители Омска смогут следить за ходом капремонта Ленинградского моста в режиме онлайн

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Омичи смогут наблюдать за ходом капитального ремонта Ленинградского моста в реальном времени. Компания-подрядчик ООО «СтройТраст» по своей инициативе установила первую онлайн-камеру. В ближайшее время появятся еще две в других точках стройплощадки. Об этом сообщили департаменте строительства.

— Первая камера показывает перспективу строительно-монтажных работ в видимой зоне моста. Там сейчас ведётся монтаж специальных временных сооружений и устройств (СВСиУ) для установки будущих тротуарных консолей. Кстати, порядка 40 тонн тротуарных консолей от наших партнёров уже прибыли на объект, — рассказал замдиректора ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков.

Отметим, работы на Ленинградском мосту идут в круглосуточном режиме. На данный момент было выполнено переустройство оптико-волоконных сетей, демонтированы опоры освещения. Строители продолжают разбор плиты проезжей части, устраивают деревянный настил в пролётах и ведут пескоструйную подготовку бетонных поверхностей опор и пролётов, а также металлических частей. Следить за ходом работ можно здесь.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru