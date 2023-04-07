В Омской области пилота оштрафовали на 20 тыс рублей за полет над автотрассой

Фото: «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

В Омской области оштрафовали пилота малой авиации, пролетевшего над трассой между Лузино и Марьяновкой на предельно малой высоте. Низколетящее воздушное судно тогда засняли очевидцы.

— Установлено, что в декабре 2022 года пилот частного воздушного судна марки Л-29М1 при выполнении полета над автомобильной трассой между с. Лузино и пгт. Марьяновка Омской области в нарушение федеральных правил использования воздушного пространства без согласования с органом воздушного движения самостоятельно изменил высоту полета, допустив снижение до 100 метров, — сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Омская транспортная прокуратура привлекла пилота к административной ответственности по ч.1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и назначила ему штраф в размере 20 тысяч рублей. На данный момент постановление уполномоченного органа было исполнено, мужчина оплатил штраф.

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