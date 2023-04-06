Мэрия ищет подрядчика, чтобы законсервировать здание бывшей школ, где мальчик сломал ногу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Здание бывшей школ, где мальчик сломал ногу, законсервируют. «Центр содержания и хранения имущества» ищет подрядчика.

Строители должны заложить кирпичом окна и двери здания, расположенного на улице Свободы. Стоимость работ чиновники оценили в 336 тысяч рублей.

Напомним, что еще семь лет назад там закрылось образовательное учреждение №163. А пару дней назад 15-летний подросток, гуляя по территории «заброшки», выпал из окна первого этажа, сломав ногу и получив ушиб почки. Делом заинтересовалась прокуратура.

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