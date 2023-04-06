Дептранс изменит работу светофоров на улице Герцена после многочисленных жалоб омичей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После многочисленных жалоб омичей департамент транспорта изменит работу светофоров на улице Герцена. Об этом сообщили в городской администрации.

Корректировку регулировщика на перекрестке улиц Герцена и Фрунзе со стороны Булатова проведут до 7 апреля.

- Обследование дорожных условий показало необходимости дополнительной корректировки указанного светофорного объекта с увеличением длительности разрешающего сигнала светофора для улицы Герцена со стороны улицы Булатова. Указанная работы будут выполнены до 07.04.2023, - уточнили в мэрии.

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