Омичи почтили память экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского

Фото: телеграм-канал омского отделения партии ЛДПР

Память экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского почтили омичи. Подробности рассказали в телеграм-канале омского отделения партии.

— Очень много народа собиралось на встречи с ним, все приходили, чтобы услышать то, что никто не расскажет по телевизору или в газетах, услышать правду, — написали авторы публикации.

Панихида в память политика прошла в Успенском кафедральном соборе. 6 апреля исполнился год, как не стало красноречивого лидера либерально-демократической партии Владимира Вольфовича.

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